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В Анапе женщина зарезала своего трехмесячного сына

СК: в Анапе 20-летняя женщина зарезала своего трехмесячного сына

В Анапе 20-летняя женщина убила своего трехмесячного сына, сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, женщина с ребенком проживала с родителями. Она нанесла младенцу удар ножом в область груди, из-за чего он погиб. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством. Родственники обвиняемой вызвали на место медиков и полицейских. Врачи госпитализировали женщину и констатировали смерть младенца.

В настоящее время мать ребенка задержана и находится в лечебном учреждении под охраной. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего или лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако женщинам оно не назначается. С учетом обстоятельств в отношении обвиняемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

14 июля в реке Ярославля нашли тело 10-месячного ребенка с признаками насильственной смерти. После этого региональный Следственный комитет задержал его 35-летнюю мать. Против женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По данным портала 76.ru, подозреваемая — мать троих детей и «ей показалось, что ее детей хотят убить», после чего она решила, что лучше ей сделать это самостоятельно. Второй ребенок смог убежать.

Теги
Анапа Краснодарский край Следственный комитет убийство
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