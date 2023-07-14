Многодетная мать утопила 10-месячную дочь в реке в Ярославле

Фото: СК России по Ярославской области

В реке Которосль в Ярославле нашли тело 10-месячного ребенка «с признаками насильственной смерти». Задержана подозреваемая — 35-летняя мать младенца, сообщило региональное управление СК.

Против женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако женщинам оно не назначается.

По данным источника 76.ru, подозреваемая — мать троих детей. «Ей показалось, что ее детей хотят убить. Взяла их, пошла к Толбухинскому мосту. Гуляла там по лесу и решила, что лучше сама. Утопила дочку 10 месяцев, а семилетний ребенок убежал», — рассказал собеседник издания.