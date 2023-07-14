Многодетная мать утопила 10-месячную дочь в реке в Ярославле

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
МОК обвинил ряд стран в двойных стандартах в вопросе допуска россиян Спорт, 13:16
Кремль не стал комментировать жалобы отстраненного генерал-майора Попова Политика, 13:16
Кремль предложил обсудить «пряник» для западного бизнеса Бизнес, 13:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:08
Депутат Госдумы попал в автомобильную аварию Политика, 13:05
Приложение «МегаФон» пропало из Google Play Бизнес, 13:05
У вас может быть ломка: как провести отпуск без смартфона и интернета Pro, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как совместить технологическое развитие с заботой об экологии Новая экономика, 12:58
В Кремле прокомментировали нежелание Шольца идти в Альпы с Путиным Политика, 12:52
Как работает бесплатная школа для начинающих предпринимателей Тренды, 12:46
Почему все едут в Архыз РБК и LADA, 12:43
На уральском заводе исключили опасность для жителей после ЧП с ураном Общество, 12:41
Как мы наняли на работу робота-рекрутера и что из этого вышло — кейс Pro, 12:40
Как службы внутреннего контроля помогают инвесткомпаниям и их клиентам Индустрия, 12:38
Общество ,  
0 

Многодетная мать утопила 10-месячную дочь в реке в Ярославле

Мать троих детей утопила 10-месячную дочь в реке Которосль в Ярославле
Фото: СК России по Ярославской области
Фото: СК России по Ярославской области

В реке Которосль в Ярославле нашли тело 10-месячного ребенка «с признаками насильственной смерти». Задержана подозреваемая — 35-летняя мать младенца, сообщило региональное управление СК.

Против женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако женщинам оно не назначается.

По данным источника 76.ru, подозреваемая — мать троих детей. «Ей показалось, что ее детей хотят убить. Взяла их, пошла к Толбухинскому мосту. Гуляла там по лесу и решила, что лучше сама. Утопила дочку 10 месяцев, а семилетний ребенок убежал», — рассказал собеседник издания.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Ярославль убийство ребенка
Материалы по теме
СК показал кадры из квартиры в Екатеринбурге, где мать убила троих детей
Общество
Подозреваемую в убийстве младенца в «Ласточке» задержали
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter