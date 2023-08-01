Суд отказался арестовывать мать «челябинского маньяка»

Суд не стал отправлять в СИЗО мать «челябинского маньяка» по делу о похищении человека

Фото: Владислав Шатило / РБК

Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой, матери «челябинского маньяка». Ее освободили в зале суда, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Михаила Лысенко, они убедили суд в том, что ходатайство об аресте — «незаконное и необоснованное».

1 августа суд отправил в СИЗО на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в убийстве одной женщины, а также в похищении другой и удержании ее в заточении в течение 14 лет. Ему предъявили обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование).

Мать мужчины обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека). Следователи считают, что она участвовала в удержании потерпевшей.

Сама Ческидова заявила, что не считает себя виновной, а потерпевшая женщина жила в доме по собственному желанию, передает агентство.

По данным Следственного комитета, мужчина 1972 года рождения познакомился с девушкой 1990 года рождения осенью 2009 года и пригласил ее в частный дом под предлогом «совместного времяпровождения». Он удерживал девушку 14 лет, ей удалось сбежать после того, как обвиняемого госпитализировали в связи с обострением психического заболевания.

Источник РБК сообщил, что в полицию обратилась сестра потерпевшей. Она рассказала, что после того, как девушка зашла в дом, мужчина начал угрожать ей ножом, сообщив, что взял ее в плен, и закрыл ее в одной из комнат. Периодически он совершал насилие над ней.

Помимо этого, следователи установили причастность мужчины к убийству еще одной женщины в 2011 году. СК уточнил, что он расчленил ее тело и закопал останки в погребе дома.