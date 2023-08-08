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Путин поговорил с президентом ЮАР о подготовке к саммиту БРИКС Политика, 19:05
Политика ,  
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Путин поговорил с президентом ЮАР о подготовке к саммиту БРИКС

Путин поговорил с президентом ЮАР Рамафосой о подготовке к саммиту БРИКС
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Сергей Бобылёв / ТАСС / Reuters)

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. Во время беседы обсуждались итоги прошедшего недавно саммита «Россия — Африка» и подготовка к августовскому саммиту БРИКС.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23–24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — сообщили в Кремле.

22–24 августа в Йоханнесбурге должен пройти саммит стран — членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). От России физически на саммите будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин выступит по видеосвязи 23 августа. Вопрос о возможном присутствии президента России на саммите вызвал продолжительные споры из-за того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, и ЮАР, которая ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, должна его исполнить. Москва называла решение МУС юридически ничтожным. Президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил, что арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны российской стороне.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил не ехать на саммит БРИКС и примет участие в нем онлайн.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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