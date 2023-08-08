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Путин назвал число россиян, получивших льготную ипотеку в этом году

Путин: с начала года льготной ипотекой воспользовались около 400 тыс. семей
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За семь месяцев текущего года свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки улучшили около 400 тыс. семей, заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросам развития строительства.

Президент на совещании отметил, что в этом году российска строительная отрасль побила рекорд по объему ввода жилья. «102,7 миллиона кв. м. Это здорово, очень хороший показатель», — отметил президент.

«Ваша отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы. Одна из важнейших задач любой семьи — обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи, а задача государства — сделать всё, для того чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — сказал глава государства.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году в качестве меры поддержки первичного рынка жилья в условиях коронавирусных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но позже неоднократно продлевалась.

В декабре 2022 года правительство продлило действие льготной ипотеки до 1 июня 2024 года. 

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льготная ипотека Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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