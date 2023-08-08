Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация X. Corp (ранее — Twitter) бизнесмена Илона Маска обвинила Европейский климатический фонд (ECF) в предоставлении помощи Центру по борьбе с распространением ненависти в цифровом пространстве (CCDH) с публикацией недостоверной информации о соцсети.

Соответствующее заявление опубликовано в блоге компании.

Ранее на прошлой неделе X.Corp подала иск к CCDH, в котором утверждала, что организация получила незаконный доступ к Brandwatch — инструменту, который позволяет отслеживать публикации в соцсетях, в том числе в X (Twitter). Корпорация обвинила ECF в предоставлении CCDH своих учетных данных в нарушение обязательств по договору с Brandwatch.

В заявлении X говорится, что CCDH использовала инструмент для «продвижения ложных и вводящих в заблуждение заявлений», побуждающих рекламодателей приостановить инвестиции в X. Центр под предлогом исследования получил доступ к данным X без разрешения Brandwatch, утверждают в корпорации.

Исследование, которое было опубликовано позже, «содержало метрики, которые использовались вне контекста для [продвижения] необоснованных утверждений об X», отмечают в компании.

CCDH — это британская некоммерческая организация с офисами в Вашингтоне и Лондоне. Она занимается исследованиями в области разжигания ненависти в интернете и распространения дезинформации в сети.

CCDH регулярно исследовала контент в Twitter с тех пор, как соцсеть была приобретена Илоном Маском. Организация неоднократно публиковала отчеты, где говорилось, что количество сообщений, разжигающих ненависть в соцсети возросло с момента приобретения ее миллиардером.

Маск, в свою очередь, утверждал обратное: количество таких сообщений, по словам бизнесмена, сократилось с апреля 2022 года, когда он выкупил Twitter за $44 млрд.

Основатель и генеральный директор CCDH Имран Ахмед после подачи X Corp иска к центру назвал действия корпорации шагом «прямо из авторитарной пьесы». «[Маск] не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать любого, кто критикует его за его собственные решения и действия», — говорил он. Судебный процесс, по словам главы центра — это попытка скрыть факт, что ненависть и дезинформация распространяются на платформе «со скоростью лесного пожара».