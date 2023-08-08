На пляже в Нью-Йорке акула напала на купавшуюся женщину

Акула напала на купавшуюся женщину на пляже в Нью-Йорке

Фото: Spencer Platt / Getty Images

На одном из пляжей Нью-Йорка акула напала на купавшуюся женщину, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшая доставлена в больницу Jamaica Hospital Medical Center в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Инцидент произошел у берегов Рокуэй-Бич. Власти закрыли пляж для посетителей и предписали всем покинуть его. Для поиска акулы в воздух подняли вертолеты, однако обнаружить хищную рыбу им не удалось.

Департамент парков и отдыхов Нью-Йорка отметил, что, несмотря на инцидент, акулы в этих водах — редкое явление. Власти Нью-Йорка сообщили, что зарегистрировали 20 инцидентов с нападением акул с 1837 года.

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При нападении акулы рекомендуется ударить хищника в морду рассказал РБК сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. При этом он отметил, что видит вокруг все меньше людей, которые на это способны, поэтому советует вообще не допускать появления акул рядом.

Сапожников перечислил следующие рекомендации для того, чтобы обезопасить себя от акул: