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Акула напала на купавшуюся женщину на пляже в Нью-Йорке Общество, 14:43
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Акула напала на купавшуюся женщину на пляже в Нью-Йорке

На пляже в Нью-Йорке акула напала на купавшуюся женщину
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

На одном из пляжей Нью-Йорка акула напала на купавшуюся женщину, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшая доставлена в больницу Jamaica Hospital Medical Center в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Инцидент произошел у берегов Рокуэй-Бич. Власти закрыли пляж для посетителей и предписали всем покинуть его. Для поиска акулы в воздух подняли вертолеты, однако обнаружить хищную рыбу им не удалось.

Департамент парков и отдыхов Нью-Йорка отметил, что, несмотря на инцидент, акулы в этих водах — редкое явление. Власти Нью-Йорка сообщили, что зарегистрировали 20 инцидентов с нападением акул с 1837 года.

Акула напала на купавшуюся женщину на пляже в Нью-Йорке
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При нападении акулы рекомендуется ударить хищника в морду рассказал РБК сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. При этом он отметил, что видит вокруг все меньше людей, которые на это способны, поэтому советует вообще не допускать появления акул рядом.

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Сапожников перечислил следующие рекомендации для того, чтобы обезопасить себя от акул:

  • не заплывать далеко от берега в акулоопасном районе;
  • не купаться рядом с канализационными стоками или со свалками пищевых отходов, откуда в море может течь кровь от мяса или рыбы;
  • во время рыбалки не потрошить рыбу прямо на судне и не смывать кровь в воду;
  • не кормить акул рыбьими потрохами или обрезками мяса, когда вы находитесь на судне в море;
  • не купаться вокруг судна, если за борт уже были выброшены рыбьи потроха или остатки мяса;
  • не купаться в мутной воде в бухтах, где может находиться в засаде тигровая акула;
  • не ударять по воде или барахтаться, создавая лишний шум, потому что на этот плеск может прийти акула.
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