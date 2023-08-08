Жители Ольгинки под Туапсе перекрыли трассу из-за отключений воды и света

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Жители села Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за отключения электричества и воды, сообщают 93.ru и «РБК Краснодар».

Сельчане перекрыли дорогу вечером 7 августа, видеозаписи с места проведения протестной акции появились в местных телеграм-каналах. Канал «Мой Туапсе» уточнял, что на дорогу вышли жители дома по адресу: улица Морская, 3а. Протестующие утверждали, что управляющая компания «Небуг» отключает в доме электроэнергию и водоснабжение каждое лето, пишет «РБК Краснодар». Жители дома жаловались, что в условиях экстремальной жары у них не работают насосы и кондиционеры, а в многоквартирных домах — лифты.

Протестующие ходили по пешеходному переходу около 40 минут, полностью парализовав движение, сообщает 93.ru.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко позднее написал в телеграм-канале, что власти «примут все меры». На 8 августа власти назначили встречу представителей управляющей компании и жильцов с участием прокуратуры.

«Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия. Люди, добросовестно оплачивающие услуги, не должны испытывать неудобства», — написал Бойко и пообещал разобраться в ситуации.

В Краснодарском крае в последние дни сохраняется экстремально жаркая погода. Синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура в регионе в ближайшие дни может повыситься до плюс 40–42 градусов.