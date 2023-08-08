branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS Политика, 14:20
Bitstamp закроет торговлю криптовалютами, названными SEC ценными бумагами Крипто, 14:19
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Астрахани Общество, 14:10
Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову Политика, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
«ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к биржевым сделкам с драгметаллами Инвестиции, 14:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд Финансы, 14:00
Крупнейший франчайзи KFC в России займется развитием Rostic's Бизнес, 14:00
Больше рыбы на столе: как ретейл делает морепродукты доступнее Новая экономика, 13:57
Матч ЛЧ в Афинах перенесли из-за драки фанатов, в которой погиб болельщик Спорт, 13:56
Индия запретила сборку военных дронов из китайских деталей Политика, 13:55
Мэрия сообщила о благоустройстве участка над станцией «Аэропорт Внуково» Город, 13:53
Роман Костомаров получил протезы, на которых сможет бегать Спорт, 13:45
Общество ,  
0 

Жители Ольгинки под Туапсе перекрыли трассу из-за отключений воды и света

Жители села Ольгинка под Туапсе перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за отключений света
Фото: trattieritratti / Shutterstock
Фото: trattieritratti / Shutterstock

Жители села Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за отключения электричества и воды, сообщают 93.ru и «РБК Краснодар».

Сельчане перекрыли дорогу вечером 7 августа, видеозаписи с места проведения протестной акции появились в местных телеграм-каналах. Канал «Мой Туапсе» уточнял, что на дорогу вышли жители дома по адресу: улица Морская, 3а. Протестующие утверждали, что управляющая компания «Небуг» отключает в доме электроэнергию и водоснабжение каждое лето, пишет «РБК Краснодар». Жители дома жаловались, что в условиях экстремальной жары у них не работают насосы и кондиционеры, а в многоквартирных домах — лифты.

Протестующие ходили по пешеходному переходу около 40 минут, полностью парализовав движение, сообщает 93.ru.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко позднее написал в телеграм-канале, что власти «примут все меры». На 8 августа власти назначили встречу представителей управляющей компании и жильцов с участием прокуратуры.

«Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия. Люди, добросовестно оплачивающие услуги, не должны испытывать неудобства», — написал Бойко и пообещал разобраться в ситуации.

В Краснодарском крае в последние дни сохраняется экстремально жаркая погода. Синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что температура в регионе в ближайшие дни может повыситься до плюс 40–42 градусов.

Читайте на РБК Pro
Руководителю не нужно быть очень умным: глава JPMorgan — об управлении
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Уродство за $1,4 млрд: как «клоунские» кроссовки Hoka покорили мир
Теги
М-4 «Дон» перекрытие движения отключение электричества отключение воды
Материалы по теме
В Гидрометцентре объяснили причину 40-градусной жары на юге России
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до 42 градусов в Краснодарском крае
Общество
Синоптик допустил, что 6 августа станет самым жарким днем лета в Москве
Общество