СК сообщил о третьем причастном к избиению ветерана военной операции

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В Забайкальском крае ведется розыск третьего участника конфликта между местными жителями и участником специальной военной операции. Об этом говорится на сайте СК.

«Следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск, следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса», — говорится в сообщении.

Пока обвинение предъявлено мужчине 27 лет, он задержан. По данным следствия, он в компании злоумышленников спровоцировал конфликт с двумя 36-летними участниками военной операции. Одному из мужчин нанесли удары, сорвали с одежды пострадавшего государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тыс. руб.

Второй соучастник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Конфликт произошел в начале августа в одном из кафе села Нерчинский Завод. Ранее говорилось, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы).

Кроме того, нападавших проверят по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП).

6 августа губернатор региона Александр Осипов сообщил, что в одном из кафе в ходе конфликта избили участника военной операции на Украине.



По его словам, употреблявшие алкоголь лица проявили агрессию по отношению к участнику спецоперации, в свою очередь компания, в которой тот находился, попыталась избежать конфликта и покинула заведение. Однако другая компания последовала за ними и избила мужчину.



«Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. Все виновные будут привлечены к ответственности, ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы», — подчеркнул Осипов.



Источник «МК Чита» рассказал, что в пострадавшей компании были два участника военной операции, «имеющие ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться».



Управление МВД по Забайкалью сообщили, что инцидент произошел в селе Нерчинский Завод. Участники конфликта не только избили одного из мужчин, но и повредили принадлежавший ему автомобиль, добавили в ведомстве. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы).

