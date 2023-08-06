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В Забайкалье задержали одного из избивших участника военной операции

МВД: задержан один из избивших участника спецоперации в Забайкальском крае
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Военная операция на Украине
В Забайкалье задержали 27-летнего мужчину — одного из напавших на участника военной операции в кафе в селе Нерчинский Завод. В отношении него заведены дела о нанесении легкого вреда здоровью и повреждении имущества

В Забайкалье задержали одного из избивших участника военной операции
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В Забайкальском крае полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в избиении местного жителя и порче его имущества в селе Нерчинский Завод.

В отношении него расследуются уголовные дела по ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.2 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). По первой статье может грозить до двух лет лишения свободы, по второй — до пяти.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ранее сообщил об избиении участника военной операции в одном из кафе. По его словам, употреблявшие алкоголь лица проявили агрессию по отношению к участнику спецоперации, в свою очередь компания, в которой тот находился, попыталась избежать конфликта и покинула заведение. Однако другая компания последовала за ними и избила мужчину.

МВД уточнило, что инцидент произошел в селе Нерчинский Завод 4 августа, и добавило, что нападавшие повредили принадлежавшую участнику спецоперации машину. В ведомстве отметили, что их проверят по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП).

Источник «МК Чита» рассказал, что в пострадавшей компании были два участника военной операции, «имеющие ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться». Телеграм-канал Mash писал, что конфликт произошел из-за того, что с двоих солдат нападавшие хотели снять награды. Один из них в ходе боевых действий потерял ногу, уточнял канал. По его данным, конфликт начался в кафе, участники боевых действий покинули заведение, однако нападавшие догнали их автомобиль, протаранили его и избили мужчин.

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