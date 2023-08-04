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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о задержании пособников ВСУ в Херсонской области

ФСБ выявила в Херсонской области пособников ВСУ, передававших данные о российских войсках
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Военная операция на Украине

УФСБ по Херсонской области пресекло деятельность пособников ВСУ, передававших данные о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства, передает ТАСС.

Были задержаны двое граждан Украины, 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области. По заданию представителей ВСУ они собрали сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в регионе и передали украинской стороне, утверждают в ФСБ.

Дело заведено по ч. 2 ст. 35 и ст. 276 УК (шпионаж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По данной статье грозит до 20 лет лишения свободы.

В апреле сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента спецслужб Украины и его помощника, которые собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений ВС России, маршрутах перемещения и видах военной техники и передавали СБУ.

С помощью полученных данных украинские военные корректировали «артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям ВС России», отмечали в ФСБ.

Теги
Херсонская область ФСБ Военная операция на Украине
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