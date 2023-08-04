Старшину в Иркутской области приговорили к двум годам колонии за отдых в самоволке

В Иркутской области старшину осудили на два года за «отдых» на самоволке

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил старшину Алексея Сысоева к двум годам колонии за отдых, на который он отправился, самовольно оставив расположение воинской части, говорится в телеграм-канале суда.

«Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы и желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 2 апреля 2023 самовольно оставил расположение воинской части», — сообщили в пресс-службе суда.

Сысоев сам пришел в военный комиссариат 28 апреля. Приговор еще не вступил в законную силу.

В мае псковский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы мобилизованного, который самовольно оставил воинскую часть и пьяным попал в ДТП, врезавшись в дерево.

Он сел за руль автомобиля и не справился с управлением. Вместе с мобилизованным в салоне машины находилась женщина, она получила тяжелые травмы и умерла в больнице.