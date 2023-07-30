Самолет с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево успешно сел самолет из Улан-Удэ с неисправным шасси

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В столичном аэропорту Шереметьево благополучно приземлился пассажирский самолет из Улан-Удэ с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, самолет находился в пути почти шесть часов.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, утром 30 июля в Шереметьево прилетал только один самолет из Улан-Удэ. Рейс 5N 1562 выполняла авиакомпания Smart Avia. Boeing 737-800 приземлился в аэропорту в 8:58 мск.

О том, что в Шереметьево должен сесть самолет из Улан-Удэ с неисправным шасси, агентство сообщило утром 30 июля со ссылкой на источник. К месту посадки направили дополнительную группировку пожарных.