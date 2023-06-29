Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение ₽100 млн у медиков

Бывшего главврача клинической больницы КЧР задержали за организацию преступной группы. Следствие подозревает, что они через фиктивные сделки похитили миллионы рублей, предназначенные на лекарства и зарплаты

Фото: МВД РФ

МВД задержала заместителя председателя правительства Карачево-Черкесской республики и еще шесть человек по делу о хищении более 100 млн руб. по местах их жительства во время обыска изъяты крупные суммы денег, сообщили пресс-службы министерства и ФСБ.

«Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам», — говорится в сообщении.

В составе группы — сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. По делу (заведено по ч. 3 ст. 210 УК) членам преступного сообщества грозит до двух лет лишения свободы.

Министерство не называет личности задержанного зампреда правительства КЧР, однако «РИА Новости», «Известия» и другие СМИ сообщают, что речь идет об Ирине Гербековой. Она руководила республиканской клинической больницей в должности главврача в 2010−2011 годах, а также с 2015 по 2020 год.

Гербекова — член партии «Единая Россия», должность зампреда правительства КЧР она заняла в 2021 году.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело против нее завели еще три месяца назад, тогда же задержали заместителя главного врача Василия Бабичева, который под подчиненным Гербековой в 2015-2020 годах. По делу также проходит его жена — индивидуальный предприниматель, с которой больница заключала контракты на проведение работ и услуг, и главный бухгалтер больницы.

Следствие считало, что группа вывела миллионы рублей из бюджета больницы через фиктивные договоры и мнимые сделки. «Известия» назвали фамилии людей, которые следствие подозревает в причастности к ОПГ: Бабичев, Туркменов, Арутюнян, Ильичева, Черкесова, а также индивидуальные предприниматели Лиманская и Бабичева.