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Володин предсказал Зеленскому судьбу Саакашвили

Володин: Запад бросит Зеленского так же, как и Саакашвили в 2008 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Сообщение Володина приурочено к 15-й годовщине начала войны в Южной Осетии. Тогда президентом Грузии был Саакашвили, а Россия в ходе военного конфликта поддержала Южную Осетию. По итогам боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии.

Как рассказал Володин, в ходе того конфликта Запад также поддерживал Грузию поставками оружия, обучением военных и финансированием.

«Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. С Украины его депортируют, лишив гражданства. Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. История повторяется, но теперь с Зеленским», — написал Володин.

По его мнению, на Западе «устали» от «ненасытного и неблагодарного киевского режима». По его словам, об этом открыто заявляют польские и британские официальные лица.

Ранее Киев жаловался, что поставки западного оружия осуществляются слишком медленно. Во время саммита НАТО в Вильнюсе глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул Киев в недостаточной благодарности за поставки оружия. Уоллес заявил, что для помощи Украине иногда приходится уговаривать страны отказываться от собственных запасов оружия, а иногда «убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке». «Знаете, мы не Amazon», — сказал он.

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Зеленский отнесся к словам Уоллеса критически. При этом он подчеркнул, что украинцы всегда были благодарны за поставки оружия. Он поручил украинскому министру обороны Алексею Резникову позвонить своему британскому коллеге и еще раз отдельно поблагодарить его за военную помощь.

Россия выступает против поставок западного оружия Украине. В Москве считают, что поставки приводят лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Теги
Михаил Саакашвили Вячеслав Володин Владимир Зеленский Украина Грузия Южная Осетия
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