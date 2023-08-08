Риелторы предложили субсидировать аренду жилья семейным парам

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Крупные риелторские компании направили в правительство предложение давать субсидии на аренду жилья семейным парам, которые прожили в браке более трех лет. Об этом сообщает газета «Известия», ознакомившись с предложением.

Риелторы предлагают субсидии в размере до 30%, на нее смогут рассчитывать пары любого возраста при условии, что пробыли в браке более трех лет.

В частности, в риелторской компании «Этажи» предлагают частично компенсировать расходы на съемное жилье за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья.

В письме риелторов предлагается «устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок с учетом совокупного дохода семьи и ее состава» и «увеличивать размер субсидирования при появлении детей».

В пресс-службе правительства подтвердили газете, что получили такое письмо.

В июне Минстрой выступил с предложением компенсировать половину стоимости аренды жилья молодым людям в возрасте до 35 лет при условии, что те будут копить на первый взнос по ипотеке. Соответствующая программа разрабатывается совместно с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Ожидается, что она охватит до 310 тыс. человек ежегодно. Детали этой инициативы будут раскрыты в ближайшие месяцы, заявил замглавы министерства Никита Стасишин.