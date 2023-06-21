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Минстрой предложил субсидировать молодежи половину стоимости аренды жилья

Минстрой предложил субсидировать половину аренды жилья людям в возрасте до 35 лет
Субсидии планируют предоставить молодым людям в возрасте до 35 лет. Однако им потребуется одновременно копить на первый взнос по ипотеке для покупки жилья в новостройке
Фото: Светлана Денисова / ТАСС
Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Власти планируют компенсировать половину стоимости аренды жилья молодым людям в возрасте до 35 лет при условии, что они будут копить на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщили в Минстрое, передают «Известия».

Для этого власти планируют запустить специальную программу. Как рассказал изданию замглавы ведомства Никита Стасишин, раскрыть детали этой инициативы власти планируют в ближайшие месяцы. Программа прорабатывается совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Ожидается, что она будет охватывать до 310 тыс. человек ежегодно.

Субсидировать аренду жилья, по словам Стасишина, государство будет до тех пор, пока человек не накопит на первый взнос. При этом существенных расходов федеральный бюджет не понесет.

Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи поручил в январе президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета. Также глава государства распорядился изучить возможность усовершенствования государственных программ по оказанию гражданам поддержки в обеспечении жильем.

Срок исполнения этих поручений истекает 1 июля. Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова рассказала «Известиям», что новая инициатива подготовлена во исполнение январских распоряжений.

В Минстрое считают, что целевая аудитория новой программы — люди в возрасте от 23 до 27 лет, недавно выпустившиеся из вуза. В этом возрасте молодежь начинает работать и хочет создать семью, отметили в министерстве. В ведомстве полагают, что субсидирование позволит молодым людям накопить на собственное жилье в течение короткого периода (от полутора лет) и подготовит их к должному исполнению обязательств по ипотеке.

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Государственная поддержка рынка через субсидирование ипотеки «надувает ценовой пузырь», делая жилье все более недоступным для покупателей, считают эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN). Субсидирование, заявленной целью которого является повышение доступности, приводит к обратному эффекту — росту цен и, как следствие, снижению доступности, считают специалисты. Так, в 2020 году, когда запускалась программа льготной ипотеки со ставкой 6,5%, выгода для покупателей была «съедена» за несколько месяцев ростом цен на новостройки. Впоследствии ставки неоднократно росли. Так, по состоянию на июнь 2023 года минимальная ставка по льготной ипотеке с господдержкой в «Сбербанке» и ВТБ составляла 7,3%, в «Газпромбанке» — 7,45%.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минстрой аренда жилья молодежь субсидии господдержка Ипотека
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