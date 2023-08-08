Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок

Таможенники в эстонской Нарве изъяли у россиянина 21 медицинскую пиявку, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Инцидент произошел в конце июля во время досмотра гражданина, который не хотел ничего декларировать. У него нашли медицинских пиявок, которые входят в список исчезающих видов CITES (CITES — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Мужчина показал чек о покупке пиявок и сказал таможеннику, что оставил незаконченным лечение пиявками в России, поэтому взял их с собой.

Пассажиру сообщили, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешения. Так как у россиянина его не было, то пиявки стали собственностью Эстонского государства, отмечает ERR.

После переговоров с различными компетентными учреждениями пиявок под свою опеку взяла организация Loodusluup с целью научного и природоведческого просвещения, сообщает портал.

В апреле таможенники в московском аэропорту Домодедово остановили в зеленом коридоре россиянина, который пытался вывезти из ЮАР редких животных.

У него изъяли более 350 экзотических животных, в том числе пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (эти насекомые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и 14 карликовых хамелеонов.

Часть животных погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки. Россиянин провозил их в пластиковых контейнерах, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке.