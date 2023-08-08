branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок Политика, 03:13
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии Политика, 03:01
Как перенести жару. Инфографика Общество, 03:00
В Одесской области откроют морские пляжи Политика, 02:28
Нуланд обсудила с хунтой в Нигере «риск для суверенитета» из-за «Вагнера» Политика, 02:19
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Кедровые орехи внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Общество, 01:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Прокуратура решила изъять у основателя «Покровского» 50 предприятий Бизнес, 01:27
Белый дом запросит у Конгресса больше финансирования ВСУ Политика, 01:01
У айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва Общество, 01:00
Белоруссия ввела ограничения на экспорт мяса из-за II Игр стран СНГ Общество, 00:21
Кадыров заявил о смене тактики в ходе военных действий на Украине Политика, 00:11
Россияне сократили отток средств в иностранные банки до минимума за год Финансы, 00:00
Хабиб отказал. Кто из звезд UFC готовит Маска и Цукерберга к бою Спорт, 00:00
Политика ,  
0 

Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок

Таможенники в Эстонии конфисковали у гражданина России медицинские пиявки

Таможенники в эстонской Нарве изъяли у россиянина 21 медицинскую пиявку, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Инцидент произошел в конце июля во время досмотра гражданина, который не хотел ничего декларировать. У него нашли медицинских пиявок, которые входят в список исчезающих видов CITES (CITES — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Мужчина показал чек о покупке пиявок и сказал таможеннику, что оставил незаконченным лечение пиявками в России, поэтому взял их с собой.

Пассажиру сообщили, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешения. Так как у россиянина его не было, то пиявки стали собственностью Эстонского государства, отмечает ERR.

После переговоров с различными компетентными учреждениями пиявок под свою опеку взяла организация Loodusluup с целью научного и природоведческого просвещения, сообщает портал.

В апреле таможенники в московском аэропорту Домодедово остановили в зеленом коридоре россиянина, который пытался вывезти из ЮАР редких животных.

Читайте на РБК Pro
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола

У него изъяли более 350 экзотических животных, в том числе пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (эти насекомые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и 14 карликовых хамелеонов.

Часть животных погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки. Россиянин провозил их в пластиковых контейнерах, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке.

Теги
Эстония пограничники таможня
Материалы по теме
Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши
Политика
Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
Политика
Эстония допустила возможность закрытия погранперехода с Россией
Политика