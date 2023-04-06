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Общество ,  
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У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов

ФТС обнаружила в рюкзаке россиянина в Шереметьево более 350 экзотических животных

Сотрудники таможни в московском аэропорту Домодедово остановили на «зеленом» коридоре россиянина, который пытался вывезти из ЮАР редких животных. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов У пассажира в Шереметьево изъяли пантеровых жаб и марципановых тараканов

Пассажир летел транзитом через Эфиопию. У него изъяли более 350 экзотических животных, в том числе пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую (длиннохвостую ящерицу), мокриц, гигантских многоножек, расписных улиток, рогатого жука-гриба, псаммодов (эти насекомые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановых тараканов и 14 карликовых хамелеонов. Последние, как выяснилось во время экспертизы, подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), и подлежат письменному декларированию с предоставлением разрешений.

Часть животных погибла из-за резкой смены температуры и неправильной транспортировки. Россиянин провозил их в пластиковых контейнерах, которые спрятал от таможенников в туристическом рюкзаке. Изъятых особей передали «на ответственное хранение зоозащитникам», животным оказывают ветеринарную помощь.

Пассажир рассказал, что поймал животных в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме. «Однако таможенники выяснили, что мужчина организовал их продажу в социальных сетях, и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии. Таможенная стоимость незаконно привезенных представителей фауны составила 200 тыс. рублей, а размер подлежащих уплате платежей — более 50 тыс. рублей», — заявили в ФТС.

Против мужчины завели дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости провезенных «товаров, явившихся предметами административного правонарушения».

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Кроме того, таможенники установили связь этого правонарушения с аналогичным случаем, который произошел в декабре прошлого года в другом столичном аэропорту (в каком, ФТС не уточнила). Тогда инспекторы остановили на «зеленом» коридоре женщину, которая пыталась вывезти 150 особей животных с Филиппин.

Теги
Шереметьево ЮАР контрабанда ФТС таможня насекомые жаба
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