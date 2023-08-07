Итальянский предприниматель погиб при обрушении стеллажей с сыром на своей ферме

В Италии владелец сыроварни погиб при обрушении стеллажей с сыром

Джакомо Кьяппарини (слева) (Фото: granapadano.it)

Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщает L'Eco di Bergamo.

Накануне вечером сотрудники компании по производству сыра сорта Grana Padano в Романо-ди-Ломбардии услышали сильный грохот, сработала сигнализация. Владелец фермы не выходил на связь. Всю ночь его искали пожарные. Утром тело 75-летнего Кьяппарини нашли под завалами из 25 тыс. головок сыра.

Сыр хранился на металлических стеллажах. По предварительным данным, одна полка рухнула, что вызвало «эффект домино». Обрушение произошло на площади в 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, перед этим Кьяппарини настраивал оборудование для вращения форм с созревающим сыром.

На ферме Кьяппарини ежедневно получают в среднем 270 центнеров молока. За год предприятие производит более 15 тысяч форм сыра. Как пишет издание, объемы производства росли с 2006 года.

Комплекс компании занимает площадь в 10 гектаров: на территории расположены конюшни, склады, молокозавод, помещение, где созревает сыр, магазин, «доильный зал», офис и жилые помещения. Сельскохозяйственные угодья в собственности и аренде Кьяппарини составляют более ста гектаров.

В июне в аварии на гоночной трассе в Колорадо погиб 70-летний американский миллиардер Джеймс Краун. По данным CBS News, он не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение.

Краун — член совета директоров JPMorgan Chase, президент инвестиционной компании Henry Crown & Cо, основанной его отцом Генри Крауном. Forbes в 2020 году оценивал состояние семьи Краунов в $10,2 млрд.

Как отмечает CNN, в 2014 году президент Барак Обама назначил Крауна членом Консультативного совета по разведке при президенте. Также он являлся управляющим партнером Aspen Skiing Co, почетным председателем Института Аспена и попечителем в трех учреждениях: Музее науки и промышленности, Гражданском комитете и Чикагском университете.