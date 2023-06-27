Супруги Паула и Джеймс Крауны (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Семидесятилетний американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление мэра Чикаго Брэндона Джонсона.

«Благодаря своей щедрости Джим действительно олицетворял душу Чикаго. Я благодарен за его приверженность совместной работе с моей администрацией над созданием более безопасного Чикаго, поскольку недавно мы встретились, чтобы поделиться идеями. Я выражаю глубочайшие соболезнования его жене и четверым детям», — заявил градоначальник.

По данным телеканала, авария произошла еще в воскресенье, миллиардер не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение.

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