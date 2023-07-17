В парке «Ергаки» в Красноярском крае при ударе молнии погибла женщина

Фото: krk.sledcom.ru

В Красноярском крае при ударе молнии погибла женщина, которая участвовала в туристическом походе по горной местности природного парка «Ергаки». Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, в походе участвовали 14 человек, из которых четверо утром 16 июля начали восхождение на гору пик Звездный. Когда они поднялись на высоту 400 м, ухудшились погодные условия.

«Произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении.

Сигнал о происшествии поступил от одного из туристов. На место выехали спасатели МЧС и следователи.

Ранее, 14 июля, в Новосибирской области 16-летний подросток погиб от удара молнии в дерево, под которым он прятался от дождя. Еще одного 13-летнего ребенка госпитализировали.

В июне во время похода в горах Адыгеи в 26-летнюю туристку из Новороссийска попала молния. Она отправилась в однодневный поход в составе туристической группы из 38 человек. Во время похода начался дождь с грозой.

Когда группа находилась в районе Абадзешского перевала, в туристку ударила молния, из-за чего женщина умерла. СК начал проверку по факту произошедшего.