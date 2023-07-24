В Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Ozon решил взять на работу 500 осужденных Бизнес, 11:45
Только в одном из новых регионов планируется удаленка для студентов вузов Общество, 11:43
Как добиться того, чтобы франчайзи не банкротились, а приносили роялти Pro, 11:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Мишустин назвал сроки расселения аварийного жилья в России Недвижимость, 11:36
Путин повысил сроки пребывания военнообязанных в запасе на пять лет Политика, 11:35
В Думе передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тыс. руб. Политика, 11:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В СВР санкции против главы разведки Сербии посчитали актом агрессии США Политика, 11:29
В «Зените» объяснили, почему Эракович не перешел в «Спартак» Спорт, 11:28
Аналитики зафиксировали рост спроса на элитную аренду в Москве Недвижимость, 11:26
Lamoda внедрила платформу «билайн adtech» для привлечения покупателей Новая экономика, 11:22
В России снова дефицит складов. Как получить нужную площадь Pro, 11:18
Следствие попросило арестовать инженера ТЦ после прорыва горячей воды Общество, 11:18
SEC сообщила о планах обжаловать решение суда по делу Ripple Крипто, 11:17
Общество ,  
0 

В Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

МВД: в Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Нижнеудинске ученик четвертого класса пострадал, предварительно, после удара молнии, когда мылся в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 23 июля во время сильного ливня. Ученик четвертого класса вместе с совершеннолетним братом мылся в бане.

«В момент, старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи, его жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.

Согласно одной из версий полиции, мальчик получил ожоги в результате удара молнии. По данному факту проводится проверка. Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств по факту травмирования ребенка.

Ранее, 14 июля, в Новосибирской области 16-летний подросток погиб от удара молнии в дерево, под которым он спрятался от дождя, другого 13-летнего ребенка госпитализировали.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Экспортеры выигрывают от ослабления рубля. Какие акции выбирают аналитики
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
«Рынок забуксовал»: почему бонды в юанях не выгодны частным инвесторам
Теги
Иркутская область ребенок молния баня
Материалы по теме
В парке «Ергаки» в Красноярском крае при ударе молнии погибла женщина
Общество
В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии в дерево
Общество
Мэр Коломны рассказал о состоянии пострадавшей от удара молнии женщины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter