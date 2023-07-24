МВД: в Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

В Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Нижнеудинске ученик четвертого класса пострадал, предварительно, после удара молнии, когда мылся в бане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 23 июля во время сильного ливня. Ученик четвертого класса вместе с совершеннолетним братом мылся в бане.

«В момент, старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

Сейчас за состоянием ребенка наблюдают врачи, его жизни ничего не угрожает, отметили в полиции.

Согласно одной из версий полиции, мальчик получил ожоги в результате удара молнии. По данному факту проводится проверка. Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств по факту травмирования ребенка.

Ранее, 14 июля, в Новосибирской области 16-летний подросток погиб от удара молнии в дерево, под которым он спрятался от дождя, другого 13-летнего ребенка госпитализировали.