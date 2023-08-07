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Через обстрелянный мост у Геническа разрешили движение легковых машин

Сальдо: через обстрелянный мост у Геническа разрешили движение легковых машин
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Военная операция на Украине
Последствия обстрела Чонгарского моста
Последствия обстрела Чонгарского моста (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

По мосту через пролив Тонкий, который пострадал при обстреле ВСУ 6 августа, восстановлено автомобильное движение, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Правда, он уточнил, что движение разрешено только легковым автомобилям, оно организовано в реверсивном режим.

В связи с попаданием в мост, который связывает Геническ и Арабатскую стрелку, власти изменили схему движения транспорта между Херсонской областью и Крымом.

  • Через Чаплынку в сторону пункта пропуска «Перекоп» разрешено движение исключительно грузовых машин и фургонов.
  • Через Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск» пропускают легковые автомобили и рейсовые автобусы.

Кроме того, до восстановления Чонгарского моста приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ, уточнил Сальдо.

6 августа Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий. При этом системы ПВО сбили девять снарядов. Сальдо уточнил, что при обстреле был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент удара. Кроме того, поврежден проходивший рядом с переправой газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ, без газоснабжения остались более 20 тыс. жителей города.

«Важного военного значения мост не имеет. <...> Информация о повреждениях моста и газопровода уточняется. По предварительным данным, они невелики и будут устранены быстро», — написал тогда врио губернатора.

В Киеве подтвердили, что нанесли удары по мостам между Крымом и Херсонской областью.

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Теги
Геническ Владимир Сальдо ракетный обстрел
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