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Подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе задержали Общество, 13:07
Общество ,  
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Подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе задержали

СК: в Краснодарском крае следователи задержали подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе, сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

«Им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Информация об обнаружении на берегу реки неподалеку от улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района тел 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти поступила в полицию в ночь на 5 августа.

Помимо этого, с телесными повреждениями был госпитализирован 20-летний мужчина, находившийся с потерпевшими. Угрозы его жизни нет.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК России). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.

В результате следственных действий была установлена причастность к совершению преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет.

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Между погибшими и незнакомым им 19-летним мужчиной и его знакомыми произошла драка на берегу реки, в ходе которой фигуранты дела нанесли оппонентам множественные удары.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Теги
Краснодарский край Туапсе задержание убийство СКР
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