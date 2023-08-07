Подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе задержали
Следователи задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве под Туапсе, сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю.
«Им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Информация об обнаружении на берегу реки неподалеку от улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района тел 37 и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти поступила в полицию в ночь на 5 августа.
Помимо этого, с телесными повреждениями был госпитализирован 20-летний мужчина, находившийся с потерпевшими. Угрозы его жизни нет.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК России). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение.
В результате следственных действий была установлена причастность к совершению преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет.
Между погибшими и незнакомым им 19-летним мужчиной и его знакомыми произошла драка на берегу реки, в ходе которой фигуранты дела нанесли оппонентам множественные удары.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебно-медицинские экспертизы.