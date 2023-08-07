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Из-за шторма на острове в 50 км от Владивостока застряли 17 детей

На необитаемом острове Аскольд в Приморском крае застряли почти 20 детей
Вид на остров Аскольда
Вид на остров Аскольда (Фото: Кирилл Скоробогатко / Sgutterstock)

Из-за плохой погоды на острове Аскольда в Приморском крае застряли участники молодежного слета, в том числе 17 несовершеннолетних, сообщила региональная прокуратура.

«Предварительно установлено, что 25 июля 2023 года группа из 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет в сопровождении девяти взрослых осуществила выезд на территорию острова Аскольд ЗАТО Фокино в рамках научно-образовательного слета. В связи с ухудшением погодных условий участники слета перенесли его завершение до получения необходимого разрешения на движение водного транспорта в акватории», — говорится в сообщении.

Участники слета имеют недельный запас продуктов, а также медицинские препараты. Дети живут в теплых домиках, пояснили ТАСС в региональном МЧС.

Синоптики считают, что волнение моря может уменьшиться уже завтра, что сделает возможным прибытие судна за участниками слета.

Остров расположен в 50 км от Владивостока, в заливе Петра Великого.

МЧС Приморья сообщает, что в связи с непогодой, ливнями и подтоплениями проводятся спасательные мероприятия в ряде районов края. «В настоящий момент в шести муниципальных образованиях: Дальнереченском, Красноармейском муниципальных районах, Лесозаводском городском округе, Чугуевском, Пограничном и Анучинском муниципальных округах подтоплен один частный жилой дом, 189 приусадебных участков, 11 участков автодорог. Отрезаны 15 населенных пунктов», — уточнили в ведомстве.

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Сильные дожди идут в Приморском крае уже несколько дней. Из берегов вышли реки, регион пострадал от паводков. 4 августа дожди в регионе временно прекратились, однако позднее возобновились.

Накануне в крае было объявлено штормовое предупреждение из-за дождей, которые ожидаются 7 и 8 августа, сообщило Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики считают, что 7 и 8 августа во Владивостоке и южной части Приморского края может выпасть до 15–45 мм осадков за 12 часов, в других районах — до 50 мм и более за тот же период. Местами ожидается выпадение до 30 мм осадков в течение часа, предупредили в Примгидромете.
 

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