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На юге Приморского края объявили штормовое предупреждение из-за дождей

Примгидромет: штормовое предупреждение объявлено в Приморье 7 и 8 августа из-за дождей

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за дождей, которые ожидаются в регионе 7 и 8 августа. Об этом сообщило Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

Согласно прогнозам синоптиков, 7 и 8 августа во Владивостоке и в южной части Приморского края ожидаются дожди разной степени интенсивности. В отдельных районах может выпасть до 15-45 мм осадков за 12 часов, в других — до 50 мм и более за тот же период.

Местами ожидается выпадение до 30 мм осадков в течение часа, предупредили в Примгидромете.

МЧС региона о штормовом предупреждении не сообщало, но прогнозировало, что ливни продолжатся.

Сильные дожди идут в Приморском крае уже несколько дней. Из берегов вышли реки, регион пострадал от паводков. 4 августа дожди в регионе временно прекратились, однако позднее возобновились.

МЧС предупреждало о ливнях и подтоплениях в нескольких регионах Дальнего Востока, в том числе в Забайкальском крае и в Амурской области. Начальник «Примгидромета» Борис Кубай говорил, что на следующей неделе Приморский край может накрыть супертайфун «Ханун», который движется со стороны Японии и Тайваня

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Приморский край штормовое предупреждение дожди