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МЧС заявило о десятках раненых и погибших за последние дни из-за непогоды

МЧС: 11 человек погибли и 71 человек пострадал в 17 регионах России из-за непогоды
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В 17 регионах России из-за непогоды в последние дни погибли 11 человек, еще 71 пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Медицинская помощь потребовалась каждому второму пострадавшему — в больницы доставили 35 человек.

Регионы пострадали в первую очередь из-за выпадения обильных осадков и сильных порывов ветра. В некоторых из них скорость порывов достигала 27 м/с, говорится в сообщении.

В последние дни июля на некоторые регионы России обрушились ливни и ураганы, сильнее других пострадал Приволжский федеральный округ, в состав которого входят республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области.

В Республике Марий Эл погибли восемь туристов, которые размещались в палаточном лагере национального парка «Марий Чодра». Лагерь завалило деревьями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Представителям парка может грозить до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в Чувашии погиб шестимесячный младенец. Ребенок находился в моторной лодке с другими детьми и взрослыми, когда судно переправлялось по Волге в шторм и перевернулось. Всего на борту лодки находилось десять человек, в том числе шестеро детей. Семерых пассажиров, по информации МЧС, удалось спасти, еще двоих разыскивают спасатели.

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