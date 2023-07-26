Во Внуково в трусах у пассажира обнаружили контрабанду из 62 бриллиантов

У прилетевшего в московский аэропорт Внуково гражданина Узбекистана были обнаружены драгоценные камни в трусах, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

«Бриллианты нашли во время личного досмотра. В нижнем белье пассажир сделал тайник, куда поместилось 62 крупных камня и россыпь мелких», — говорится в сообщении службы. Как объяснил прилетевший из ОАЭ пассажир, он — сотрудник крупной авиакомпании в этой стране, а в российскую столицу прилетел навестить родственников. По его словам, эти товары он вез в подарок и стоят они не более $17 тыс.

Перед этим таможенники нашли в багаже мужчины 40 сертификатов GIA и IGI (ювелирные компании, которые выдают документы на бриллианты и их оценочную стоимость. — РБК), а также 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony. Сотрудники службы предложили прилетевшему добровольно выдать контрабанду, но он сказал, что у него ее нет.

17 апреля в Шереметьево пресекли провоз контрабандных алмазов и рубинов на 6 млн руб. Иностранец пытался провезти драгоценные камни весом 3946 карат, спрятав их в багаже и личных вещах. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС либо границу России с государствами — членами союза товаров и ресурсов), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.