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В Карелии задержали двух мужчин по подозрению в массовом убийстве

МВД: в Карелии задержали двух подозреваемых в массовом убийстве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В поселке Деревянное Прионежского района Карелии задержали двоих подозреваемых в убийстве шестерых человек и поджоге, сообщает СК по республике.

Ночью 1 августа в результате тушения пожара в двух деревянных домах обнаружили тела шести человек. «В одном доме — двое мужчин с термическими ожогами, в соседнем доме — тела четверых человек, одна из них женщина, с термическими ожогами и ножевыми ранениями», — говорится в сообщении.

В совершении преступления подозреваются двое ранее судимых местных жителей. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В МВД сообщили, что подозреваемые могли попытаться скрыть следы преступления путем поджога. Двое местных жителей в возрасте 37 и 38 лет находились в состоянии алкогольного опьянения в момент задержания, отметили в ведомстве.

«В настоящее время личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве», — говорится в сообщении.

По информации «Карелия.Ньюс», один из подозреваемых был судим за незаконный оборот наркотиков. Свою вину задержанные «не отрицают», сообщил портал со ссылкой на источник.

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Теги
Карелия поджог убийство Следственный комитет МВД
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