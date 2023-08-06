Минобороны сообщило об уничтожении 100 бойцов ВСУ при отражении атаки

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. В результате украинская сторона потеряла около 100 военнослужащих, еще четверо сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации российской группировки сорваны попытки атаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 100 боевиков, четверо военнослужащих сдались в плен», — сказал он.

Кроме того, по словам Савчука, военные уничтожили боевую бронированную машину и два пикапа украинских вооруженных сил.

Минобороны регулярно отчитывается о срыве украинских атак на краснолиманском и других направлениях. Утром 2 августа Савчук говорил, что российские силы отбили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, и что противник понес потери.

Накануне в ежедневной сводке оборонное ведомство отчиталось об отражении трех атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Удары наносили по технике и позициям живой силы около населенных пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате, по данным Минобороны, украинская сторона потеряла более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» и две гаубицы Д-30.