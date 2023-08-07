На севере Приморья сильный дождь размыл дороги к 10 населенным пунктам

В Приморье десять населенных пунктов оказались отрезаны от дорожного сообщения после ливня

На севере Приморья стало недоступным дорожное сообщение с десятью населенными пунктами после сильного дождя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красноармейского района региона.

«Отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Восток, Глубинное, Вострецово, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут», — говорится в сообщении администрации.

Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются 7 и 8 августа. Согласно прогнозам синоптиков, во Владивостоке и в южной части Приморского края ожидаются дожди разной степени интенсивности, при этом в некоторых районах может выпасть до 15-45 мм осадков за 12 часов, в других — до 55 мм и более за тот же период.

Сильные дожди идут в Приморском крае уже несколько дней. Из берегов вышли реки, регион пострадал от паводков. 4 августа дожди в регионе временно прекратились, затем вновь возобновились.