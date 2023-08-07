Военные Израиля застрелили трех палестинцев в Дженине на Западном берегу

ЦАХАЛ: убиты три палестинца на Западном берегу, которые хотели устроить теракт

Израильская армия убила трех палестинцев рядом с городом Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

«Силы безопасности нейтрализовали трех членов террористической ячейки, вышедших из лагеря в Дженине, собиравшихся устроить теракт», — говорится в сообщении. В машине убитых силовики нашли винтовку M-16.

Как заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, группа палестинцев направлялась для обстрела мирных израильтян в районе поселения Мево-Дотан на Западном берегу, пишет The Times of Israel. Издание уточняет, что израильские войска открыли огонь по автомобилю, в котором ехали палестинцы.

5 августа палестинский стрелок тяжело ранил сотрудника муниципальной службы безопасности в Тель-Авиве. В полиции сообщили, что стрелявший прибыл из Дженина и при нем было письмо с надписью «мученичество», то есть «он стал мучеником» (шахидом).

В начале июля Израил провел контртеррористическую операцию в Дженине. Тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявлял, что этот город «стал убежищем для террористов», которые нападают на израильтян. Операция продлилась три дня при помощи авиаударов по Западному берегу реки Иордан. В результате погибли примерно десять палестинцев.