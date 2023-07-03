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Число погибших во время операции Израиля палестинцев достигло 10

Число убитых во время операции Израиля на Западном берегу Иордана палестинцев достигло 10
Дженин, Палестина
Дженин, Палестина (Фото: Matan Golan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

По крайней мере десять палестинцев были убиты в ходе операции Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую армию.

Как уточнили в военном ведомстве, ожидается, что реальное число погибших будет намного выше и увеличится в ближайшие дни. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми погибших и не менее 50 раненых, десять из них в тяжелом состоянии. При этом один военнослужащий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получил легкое осколочное ранение, он был доставлен в госпиталь для оказания медицинской помощи. По меньшей мере 20 палестинцев задержали израильские силы для допроса.

2 июля ЦАХАЛ начал крупную военную операцию в палестинском городе Дженин, который находится на Западном берегу реки Иордан. Армия нанесла серию из более чем десяти авиаударов, перебросив силы на север берега. Главный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари говорил, что на данный момент операция сосредоточена в Дженине, но позже она может распространиться и на другие города, в частности, в Самарию, которая граничит с Дженином. Израильская армия и группа вооруженных палестинцев начали перестрелку возле мечети.

Операция ЦАХАЛа в Дженине проводится, чтобы остановить террористов, стремящихся уничтожить Израиль, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Прошлой ночью израильские солдаты попытались незаметно добраться до самой законной [для Израиля] цели на планете — людей, которые уничтожили бы нашу страну», — сказал он. Нетаньяху подчеркнул, что нужно помнить, что «свобода драгоценна и не бывает бесплатной, зачастую она требует твердых и решительных действий против тех, кто стремится уничтожить ее и преследует идеи террора».

Нетаньяху заверил, что операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется». По его словам, «в последние месяцы Дженин стал убежищем для террористов», которые нападают на израильтян, в том числе на детей. «Солдаты Израиля делают все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, как и Израиль делает все, чтобы осуществить свое право на самооборону», — отметил премьер-министр.

Теги
Израиль Палестина ЦАХАЛ западный берег
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