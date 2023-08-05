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Палестино-израильский конфликт ,  
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Палестинец открыл стрельбу на улице в Тель-Авиве

В Тель-Авиве палестинец тяжело ранил израильского офицера, стрелок погиб
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Nir Elias / Reuters
Фото: Nir Elias / Reuters

Сотрудник муниципальной службы безопасности в Тель-Авиве был тяжело ранен палестинским стрелком, которого застрелили после атаки, сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел в оживленном районе, на углу улиц Монтефиоре и Нахалат Биньямин, отмечает газета. Два сотрудника службы безопасности увидели подозреваемого, позвали его, но он не ответил, а когда силовики слезли с мотоциклов, палестинец открыл огонь. Один офицер был ранен, второй открыл огонь в ответ и ранил стрелка.

В полиции сообщили, что у стрелявшего 27-летнего палестинца из города Дженина с собой было письмо с надписью «мученичество», то есть «он стал мучеником» (шахидом).

В начале июля Израиль проводил контртеррористическую операцию в Дженине. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что город «стал убежищем для террористов», которые нападают на израильтян. Операция продлилась около трех дней, израильские военные наносили авиаудары по Западному берегу реки Иордан. Сообщалось примерно о десяти погибших палестинцах.

Нетаньяху, объявляя об окончании миссии, предупредил, что «это не разовая акция». Премьер заявил, что Израиль продолжит действовать «по мере необходимости, чтобы искоренить терроризм» и чтобы Дженин снова не «превратился в рассадник террора».

Теги
Израиль Палестина Тель-Авив стрельба
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