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Рогов сообщил о шести раненых в Днепрорудном после обстрела

Рогов: шесть человек пострадали после обстрела Днепрорудного со стороны ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли город Днепрорудное в Васильевском районе Запорожской области, пострадали шесть человек, сообщил член главного совета военно-гражданской обладминистрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Попадания снарядов зафиксированы во дворе двух девятиэтажных домов», — заявил Рогов. По его словам, два человека получили тяжелые травмы головы: одного госпитализировали в реанимацию городской больницы, второго экстренно отправили в больницу Мелитополя. Еще у четырех пострадавших осколочные ранения.

После обстрела полностью выгорел гражданский автомобиль, «в домах взрывной волной выбило стекла», добавил Рогов.

21 июля Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Токмак, но системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку. Взрывы в городе прозвучали вечером, в 20:40.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов обстрел ВСУ
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