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Турция нанесла удар по Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Турция нанесла удар по посту Рабочей партии Курдистана в Ираке, погибли два человека

Турецкие беспилотники убили двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в иракской провинции Сулеймания на севере страны. Об этом сообщает Alarabiya News и Rudaw со ссылкой на источники в курдской службе безопасности.

По словам собеседника в силовых структурах, удар был нанесен по посту РПК в городе Чамчамаль в западу от Сулеймании. Источник Rudaw отметил, что атака пришлась на город Агжалар, который также находится в этой провинции. Мэр Агжалара Хемин Бахджат заявил порталу, что не знает о нападении, и власти не обнаружили «технику или пострадавших». При этом он рассказал, что в близлежащем селе Чнарту произошел пожар.

Reuters рассказали в курдской службе безопасности, что еще один удар беспилотника убил бойца РПК и ранил еще одного неподалеку от города Амадия рядом с турецкой границей в провинции Дахук.

РПК признана террористической организацией в Турции, а ее членов обвиняют в сепаратизме. Турция регулярно наносит авиаудары по северному Ираку, атакуя посты группировки.

В ноябре 2022 года Анкара атаковала занятые курдами районы на севере Ирака и Сирии, поскольку, по мнению властей, эти территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию.

Теги
Турция Ирак курды Рабочая партия Курдистана
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