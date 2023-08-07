Синоптик допустил, что 6 августа станет самым жарким днем лета в Москве

Синоптик Леус: температура в Москве достигла 31,4 градуса и стала самой высокой за лето

Пик жары в Москве был пройден 6 августа, сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила +31,4°. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за все нынешнее лето», — рассказал Леус.

Синоптик заявил, что в Московской области жарче всего было в Электростали — там температура достигла 32,6 градуса, а в Можайске, Михнево и Клину — 32,4 градуса. Леус подчеркнул, что отметку в 30 градусов тепла прошли все метеостанции столичного региона.

По мнению синоптика, пик жары пройден, и 7 августа температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец также говорил, что аномальная жара в Москве пойдет на спад также начиная с понедельника 7 августа. По его словам, «столбики термометров» в Центральной России «в последний раз достигнут 30-градусной высоты». После этого прогнозируются дожди и грозы.

В первые месяцы лета погода в Москве была нестабильной: летние температуры сменялись резким похолоданием, в городе шли сильные дожди, из-за чего вода подтапливала станции метро и первые этажи зданий.