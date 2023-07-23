Власти Москвы предупредили о резком ухудшении погоды

Власти Москвы предупредили о дожде и грозе во второй половине дня 23 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Погодные условия в Москве во второй половине дня резко ухудшатся, предупредил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с. Власти Москвы попросили горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Согласно прогнозу центра «Фобос», максимальная температура воздуха 23 июля составит 19–21 градус. В Московской области — 17–22 градуса.

Во вторник, 18 июля, в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро, в зданиях Госдумы и Совета Федерации протекла крыша. Из-за непогоды столичные парки и зоопарк временно остановили работу.

За одни сутки, с 18 по 19 июля, в Москве выпало 38 мм осадков, это более 45% месячной нормы. По данным Гидрометцентра, средняя норма осадков в столице в июле составляет 94 мм.