На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
«Зенит» не включил в заявку на сезон не вернувшегося из Бразилии Вендела Спорт, 10:36
МИД и Минобороны изучат данные об упавшей у берегов России ракете КНДР Политика, 10:36
Российские военные захватили планшет ВСУ с системой «Крапива» Политика, 10:27
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:23
В РФС рассказали о переговорах со сборной Бразилии о товарищеском матче Спорт, 10:16
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 10:01
Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Польша Политика, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ставки по вкладам в юанях, долларах и евро растут: причины и риски Инвестиции, 10:00
Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине Политика, 09:40
Более 400 автомобилей скопились в очереди к Крымскому мосту Общество, 09:35
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:33
Экономика Суперкубка России. Как и кто заработает на турнире Спорт, 09:30
На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека Общество, 09:11
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:03
Общество ,  
0 

На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека

МВД Кубани: число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком выросло до 17

Два человека погибли, семнадцать пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД по региону.

ДТП произошло в 05:51 на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск. По предварительным данным, грузовик «МАН» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.

«В салоне общественного транспорта находился 41 человек, из них девять детей. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 17 — пострадали, семь — госпитализированы с различными травмами», — заявил глава пресс-службы МВД края Александр Рунов.

9 июля грузовик столкнулся с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых есть шестилетний ребенок. После аварии госпитализировали шесть человек. Всего в автобусе находились 20 человек. 

Теги
ДТП Краснодарский край грузовик Автобус погибшие
Материалы по теме
Депутат Госдумы попал в автомобильную аварию
Политика
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области
Общество
Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Серов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter