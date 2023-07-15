На Кубани при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли, семнадцать пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с зерновозом в Брюховецком районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД по региону.
ДТП произошло в 05:51 на 91-м км автодороги Краснодар — Ейск. По предварительным данным, грузовик «МАН» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.
«В салоне общественного транспорта находился 41 человек, из них девять детей. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 17 — пострадали, семь — госпитализированы с различными травмами», — заявил глава пресс-службы МВД края Александр Рунов.
9 июля грузовик столкнулся с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых есть шестилетний ребенок. После аварии госпитализировали шесть человек. Всего в автобусе находились 20 человек.