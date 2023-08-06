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В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед проведением G20

Власти Нью-Дели прекратили отлов тысяч бездомных собак перед саммитом G20

Власти Нью-Дели в Индии прекратили отлов бездомных собак перед проведением саммита G20, который пройдет в следующем месяце. Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию города.

Сперва муниципальные чиновники объявили, что будут собирать собак возле магазинов и популярных туристических мест, удерживая их в приютах до завершения саммита. Затем, по словам источника AFP, политика в отношении животных была внезапно отменена.

Как уточняет агентство, по данным переписи населения Индии за 2012 год, на улицах столицы живет более 60 тыс. бездомных собак, хотя власти регулярно проводят кампании по стерилизации бродячих животных, чтобы контролировать их популяцию.

Ежегодно в Индии регистрируется около 17 млн случаев укусов собак. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что ежегодно в Индии от бешенства умирают около 20 тыс. человек, уточняет NDTV. В Нью-Дели проживают около 30 млн человек.

Индия в этом году председательствует в G20. В 2022-м хозяйкой была Индонезия. Президент России Владимир Путин говорил, что не решил, поедет ли он на встречу или нет.

Теги
бездомные животные собаки Индия Нью-Дели G20
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