СК: после нападения бродячих собак на ребенка на Сахалине возбуждено уголовное дело

СК завел дело из-за нападения бродячих собак на ребенка на Сахалине

Стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку в Углегорске на Сахалине. Об этом сообщает СК по региону, возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Виновным грозит арест на три месяца.

По данным следствия, бродячие собаки напали на семилетнюю девочку на улице Инженерной. Она получила раны на теле. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В середине апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на восьмилетнего ребенка и загрызла его. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Задержали начальника управления ЖКХ администрации по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.