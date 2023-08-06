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В «Талибане» призвали бойцов Афганистана не нападать на другие страны

Лидер талибов призвал бойцов-исламистов Афганистана не нападать на другие страны

Верховный лидер талибов (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан») Хибатулла Ахундзада предупредил афганских моджахедов, что любое их нападение за пределами страны не будет считаться священной борьбой — джихадом. Об этом сообщил министр обороны Афганистана Мухаммад Якуб Муджахид, передает Le Figaro.

Министр, выступая перед членами сил безопасности Афганистана, в эфире национального телевидения заявил, что, по мнению верховного лидера, боевые действия вне границ Афганистана считаются не борьбой за веру, а войной.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обвинил «афганских граждан» в оказании помощи террористам-смертникам, совершающим нападения на пакистанской территории. Он прямо не упомянул талибов, но назвал людей «с той стороны границы».

В последние месяцы в Пакистане резко увеличилось число террористических атак, они также участились со времени прихода к власти в Афганистане талибов в 2021 году. Последний теракт произошел 30 июля в приграничном с Афганистаном районе Баджаур: погибли 63 человека, пострадали 123.

Власти Пакистана обвинили террористов запрещенного в России движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. ТТП не считается частью афганского движения «Талибан», но разделяет его цели. Члены ТТП нередко использовали базы талибов в Афганистане как укрытие.

Теги
Афганистан Талибан Пакистан террористы талибы
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