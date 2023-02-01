Что привело к одному из крупнейших терактов в Пакистане И выйдет ли правительство страны из «идеального шторма»

Пакистан столкнулся с ростом волны террора. После взрыва, унесшего жизни более ста человек в Пешаваре, террористы атаковали полицейский участок в Мианвали. Кто стоит за терактами и что ждет правительство — в материале РБК

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

В ночь на среду, 1 февраля, в пакистанском городе Мианвали (провинция Пенджаб) террористы запрещенного в России движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) атаковали полицейский участок — обстреляли его из автоматических винтовок. Сообщений о пострадавших не поступало. По данным пакистанского издания Dawn, атака была отбита. Эта вылазка террористов в Пенджабе, пишет издание, еще один признак эскалации вооруженной борьбы, которую террористы движения ведут против правительственных сил; в последнее время они проводили теракты только в провинции Хайбер-Пахтунхва и в районах, граничащих с Афганистаном.

Что случилось в Пешаваре

Атака на участок произошла через день после теракта, совершенного террористом-смертником в суннитской мечети пакистанского города Пешавар в понедельник, 30 января. Число погибших в теракте достигло ста человек, ранения получили по меньшей мере 225, сообщило 31 января агентство Associated Press. Трагедия в городе с населением 2,3 млн человек произошла в одном из самых охраняемых его районов, где расположены правительственные здания и штаб полиции. Мечеть, обнесенная стенами, была традиционным местом молитвы сотрудников полиции. По оценкам представителей местных властей, во время взрыва в здании находились более 300 человек, большинство погибших — служащие полиции и военные.

Взрывом снесло часть крыши здания, произошло обрушение, многие жертвы продолжали находиться под завалами и на второй день после трагического инцидента. Отдел по борьбе с терроризмом начал расследование с целью выяснить, как смертник смог пройти в мечеть, расположенную в укрепленном районе. Официальные лица уже заявили, что имело место нарушение норм безопасности. «Да, это было нарушением безопасности», — сказал Гулам Али, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва со столицей в Пешаваре. Талат Масуд, генерал армии в отставке и старший аналитик по вопросам безопасности, заявил Associated Press, что взрыв террориста-смертника в понедельник свидетельствует о «халатности». «Когда мы знаем, что «Техрик-и-Талибан Пакистан» действует, и когда мы знаем, что они угрожали совершить нападения, в полицейском участке в Пешаваре должно было быть больше безопасности», — сказал он.

Кто ответственен за террористическую волну

Названное Масудом движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» также известно как пакистанский «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Оно появилось в 2007 году и ведет борьбу с пакистанским правительством за установление в стране жестких шариатских исламских норм, освобождение своих членов и сокращение пакистанского военного присутствия в районах провинции Хайбер-Пахтунхва, которую долгое время использовало в качестве своей базы. ТТП не считается частью афганского движения «Талибан» (запрещено в России), но разделяет его цели. Члены ТТП нередко использовали базы талибов в Афганистане как укрытие.

Почти сразу после теракта в мечети об ответственности за него объявил Омар Мукарам Хорасани, известный как один из командиров группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (часть запрещенной в России террористической группировки «Талибан»). Но спустя несколько часов другой представитель ТТП, Мохаммад Хорасани, заявил, что в политику группы не входит нанесение ударов по мечетям, семинариям и религиозным местам, добавив, что те, кто принимает участие в таких действиях, могут быть подвергнуты карательным мерам в соответствии с политикой ТТП.

Противоречивая позиция может быть связана с тем, что Хорасани, первым заявивший о причастности ТТП, командует одной из входящих в нее группировок — «Джамаат-уль-Ахрар», которая могла действовать несогласованно с головной организацией. ТТП — это зонтичная организация, в составе которой около десятка группировок. «Джамаат-уль-Ахрар» повторно присоединилась к ней в 2020 году. Хорасани заявил, что «теракт был местью за убийство его брата в Афганистане, в котором он винил силы безопасности Пакистана», сообщила Al Jazeera.

По данным ООН, «Джамаат-уль-Ахрар» — террористическая группа, образованная в августе 2014 года в результате объединения отделения «Техрик-и-Талибан Пакистан» в районе Мохманд с группой «Ахрар-уль-Хинд». Большинство командиров и боевиков «Джамаат-уль-Ахрар» родом из района Мохманд, входящего в состав федерально управляемых племенных территорий Пакистана. Группа причастна к ряду крупных террористических актов, совершенных в Пакистане и приведших к гибели множества людей. Так, в ноябре 2014 года было нападение террориста-смертника на пакистанский таможенный пост Вахга на границе с Индией — 60 человек убиты, сто ранены; в марте 2015 года, в пасхальное воскресенье, напали на детскую площадку в парке города Лахора — 72 человека убиты, 320 получили ранения; в Пешаваре группа была причастна к гибели двух сотрудников консульства США в марте 2016 года.

«Атаки, основными целями которых служили правоохранители, проводились регулярно, но нынешняя — это однозначно внушительная эскалация, учитывая число убитых, а также выбор в качестве целей полицейских и военных», — отмечает в редакционной статье пакистанское издание Dawn.

Помимо TТП в Пакистане действует группировка «Исламское государство Хорасан» (IS-K, запрещена в России), в прошлом году атаковавшая шиитскую мечеть в Пешаваре.

Как атака скажется на позициях правительства Пакистана

Установление в Афганистане режима талибов усилило их позиции в Пакистане, отмечают эксперты. Вместе с тем приход к власти и посредничество талибов позволили в ноябре 2021 года согласовать перемирие между правительством Пакистана и ТТП, после чего между сторонами шли мирные переговоры. Однако к взаимоприемлемому соглашению они не пришли, и, ссылаясь на то, что правительство продолжает вооруженную борьбу с ТТП, группировка вышла из соглашения о перемирии в прошлом ноябре.

Премьер-министр страны Наваз Шариф посетил больницу в Пешаваре и пообещал «жесткие меры» против тех, кто стоит за терактом. «Масштабы человеческой трагедии невообразимы. Это не что иное, как нападение на Пакистан», — написал он в Twitter. «Своими подлыми действиями террористы хотят посеять страх и паранойю в массах и свести на нет наши с трудом заработанные достижения в борьбе с терроризмом», — указал премьер.

Разрыв соглашения о перемирии с ТТП пришелся на крайне тяжелое время для центрального правительства страны. В прошлом году там произошло рекордное наводнение, приведшее к затоплению почти трети всей территории, — погибли более 1,7 тыс. человек, разрушено более 2 млн домов. Стихийное бедствие подстегнуло экономический кризис, а в политическом страна пребывает все последние годы. 10 апреля прошлого года парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, лидеру партии «Движение за справедливость» (PTI). После этого пост премьера занял Шахбаз Шариф из партии «Пакистанская мусульманская лига (Н)» — он брат Наваза Шарифа, трижды бывшего главой правительства.

Страна в последние месяцы парализована из-за того, что крупнейшие партии не могут договориться о проведении всеобщих выборов, а в это время экономика рушится, отмечает издание Dawn. «Этот идеальный шторм представляет прекрасную возможность для ТТП и других бить по государству», — указывает издание.

Пакистан — пятая по количеству населения страна в мире, там проживают около 242 млн человек (по данным переписи 2017 года, 207 млн). Этнический состав: 44% — пенджабцы, 15,4% — пуштуны, 14,1% — синдхи, 8,4% — сараики и другие. Религия населения: 85–90% — мусульмане-сунниты, 10–15% — шииты.

Главный предстоящий политический вопрос Пакистана — кто выиграет выборы, которые должны пройти не позднее будущего октября, пишет Мадия Афзал из Brookings Institution. Партия отстраненного премьера Хана контролирует две из четырех провинций — Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, а будущее партии Шарифов определит, вернется ли экс-премьер Наваз Шариф в страну и примет ли участие в выборах, отмечает эксперт. Экономика Пакистана уже несколько месяцев находится в кризисе, который начался еще до катастрофических наводнений.

Стоимость рупии резко упала, а валютные резервы сократились до $ 4,3 млрд, которых достаточно для покрытия импорта только за один месяц, что повышает вероятность дефолта, пишет Афзал. «Каждые несколько лет в Пакистане наступает экономический кризис, вызванный тем, что страна производит недостаточно и тратит слишком много и потому зависит от внешнего долга. Каждый последующий кризис усугубляется, по мере того как увеличивается долговая нагрузка и наступает срок погашения. В этом году его усугубили внутриполитическая нестабильность и наводнение», — описывает она положение страны. Кризис также имеет значительный внешний элемент — рост мировых цен на продовольствие и топливо из-за конфликта России и Украины. «Сочетание всех этих факторов создало, возможно, самую большую экономическую проблему, с которой когда-либо сталкивался Пакистан», — предупреждает Афзал.