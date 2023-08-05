В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка

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Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как рассказали в МВД, ДТП произошло на улице Ивлиева в селе Лопатино Сергачского района. Водитель 1971 года рождения за рулем машины марки Nissan столкнулся со скутером, которым управлял подросток 2009 года рождения. Его с травмами доставили в больницу. В пресс-службе уточнили, что у несовершеннолетнего не было водительских прав для скутера.

Водителем автомобиля оказался сотрудник МО МВД «Пильнинский». В его отношении сотрудники ГИБДД составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, виновником ДТП оказался начальник отдела полиции Пильнинского района Андрей Зимин.

В МВД подчеркнули, что «сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством».