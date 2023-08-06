branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Верховный суд Израиля приостановил внедрение части судебной реформы Политика, 17:57
В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек Общество, 17:54
При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек Общество, 17:42
Найденный у пляжа в Севастополе предмет оказался не миной Политика, 17:29
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ заработает больше ₽100 млн за год Спорт, 17:24
Зеленский анонсировал продолжение кадровых чисток Политика, 17:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:45
Последствия обстрела Чонгарского моста. Фото Политика, 16:45
В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы Политика, 16:38
Российская легкоатлетка показала лучший результат сезона в Европе Спорт, 16:32
В Ираке заблокировали Telegram Технологии и медиа, 16:23
Общество ,  
0 

В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек

МЧС: в Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек на площади 2,5 тыс. кв. м

В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек
Video

В поселке Кубанский в Новопокровском районе Краснодарского края загорелся склад элеватора с шелухой от семечек, сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

Изначально площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., позже она увеличилась на 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 103 человека и 24 единицы техники. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. м.

4 августа в городе Яхрома в Московской области загорелись склады, сообщали РБК в пресс-службе МЧС. Телеграм-канал Shot писал, что пожар возник возле автоцентра Lada. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.

Агентство «Москва» уточняло, что площадь пожара достигала 2,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Теги
склад пожары МЧС Краснодарский край
Материалы по теме
В подмосковной Яхроме загорелись склады у автоцентра Lada
Общество
В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов
Общество
В Подмосковье начался пожар на фабрике спорттоваров «Леко»
Общество