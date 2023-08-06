В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек
В поселке Кубанский в Новопокровском районе Краснодарского края загорелся склад элеватора с шелухой от семечек, сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.
Изначально площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., позже она увеличилась на 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 103 человека и 24 единицы техники. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. м.
4 августа в городе Яхрома в Московской области загорелись склады, сообщали РБК в пресс-службе МЧС. Телеграм-канал Shot писал, что пожар возник возле автоцентра Lada. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.
Агентство «Москва» уточняло, что площадь пожара достигала 2,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.