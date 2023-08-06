Развожаев: найденный в Черном море у пляжа в Севастополе предмет — это не мина

Найденный у пляжа в Севастополе предмет оказался не миной

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Обнаруженный в Черном море недалеко от пляжа в Севастополе предмет оказался не миной, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина», — написал он в своем телеграм-канале. Губернатор не уточнил, что именно нашли рядом с пляжем.

Ранее Развожаев сообщал, что морскую мину обнаружили на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка». По его словам, снаряд дрейфовал в сторону Северной бухты.

Весной прошлого года ФСБ сообщила, что украинские военные разместили более 400 якорных мин у портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, часть снарядов оторвались от тросов и стали дрейфовать в Черном море.

В середине июля Минобороны России сообщило об обнаружении в Черном море в 180 км северо-восточнее пролива Босфор дрейфующей украинской мины. Через несколько дней снаряд уничтожили стрельбой из пулемета с вертолета Ка-27.