Найденный у пляжа в Севастополе предмет оказался не миной
Обнаруженный в Черном море недалеко от пляжа в Севастополе предмет оказался не миной, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина», — написал он в своем телеграм-канале. Губернатор не уточнил, что именно нашли рядом с пляжем.
Ранее Развожаев сообщал, что морскую мину обнаружили на расстоянии менее 100 метров от берега в районе пляжа «Любимовка». По его словам, снаряд дрейфовал в сторону Северной бухты.
Весной прошлого года ФСБ сообщила, что украинские военные разместили более 400 якорных мин у портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, часть снарядов оторвались от тросов и стали дрейфовать в Черном море.
В середине июля Минобороны России сообщило об обнаружении в Черном море в 180 км северо-восточнее пролива Босфор дрейфующей украинской мины. Через несколько дней снаряд уничтожили стрельбой из пулемета с вертолета Ка-27.