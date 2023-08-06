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В Подмосковье начался пожар на фабрике спорттоваров «Леко»

В Подмосковье загорелась фабрика спорттоваров «Леко»
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

В Подмосковье на фабрике спортивных изделий «Леко» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: г.о. Дмитров, п. Синьково, д. 43. Площадь горения — 500 кв. м. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в МЧС.

В Подмосковье начался пожар на фабрике спорттоваров «Леко»
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В июле произошел пожар на территории мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках. Площадь возгорания выросла до 2,3 тыс. кв. м.

Здание разделено на три секции, кровля и перекрытия железобетонные, сообщали в МЧС. Там расположены производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения. Телеграм-канал Shot писал, что горел цех мебельного комбината «Сходня». Проверку по факту возгорания начала подмосковная прокуратура.

Теги
пожары фабрика МЧС новости
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