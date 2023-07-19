Таксист сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы

На улице Дмитрия Ульянова в Москве автомобиль такси наехал на женщину с тремя детьми

Фото: Никита Попов / РБК

В Москве водитель такси на Skoda сбил женщину и троих детей, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 31. Пострадавших четверо — 56-летняя женщина и дети четырех, шести и десяти лет. «В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения», — сообщили в ГАИ.

16 июля в Большесосновском районе Пермского края произошла авария с участием грузовика, мотоцикла и двух легковых автомобилей. ДТП произошло на трассе между селами Большая Соснова и Частые. По данным телеграм-канала «112», у грузовика лопнуло колесо и его водитель выехал на встречную полосу. Там большегруз столкнулся с автомобилями Chery, Lada и мотоциклом.

В результате аварии водитель и три пассажира одной из легковых машин погибли, также скончался водитель мотоцикла. Водителя грузовика и пассажирку мотоцикла госпитализировали. Как сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, двое из пяти погибших — дети.