Стримера Кая Сената обвинили в подстрекательстве к беспорядкам после раздачи приставок

В США раздававшего PlayStation стримера обвинили в призыве к беспорядкам

Обстановка на месте встречи стримера Кая Сената с подписчиками в парке Юнион-сквер, Нью-Йорк, 4 августа 2023 г. (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Стримеру Каю Сенату предъявили обвинение в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию после фан-встречи, на которой начались погромы, сообщает CNN.

4 августа полиция разогнала встречу стримера, на которой блогер с 6,5 млн подписчиков на Twitch, обещал «раздачу» подарков в парке «Юнион-сквер», среди которых были игровые консоли PlayStation 5, ПК, клавиатуры, игровые кресла, наушники и другие товары. В результате на встречу пришли несколько тысяч человек. При этом стример не предупредил полицию о собрании и не получил на него разрешения.

По мере того как толпа росла, «люди в парке начали совершать акты насилия по отношению к полиции и общественности», отметил глава полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри. Он сказал, что некоторые участники забрали инструменты с ближайшей стройки.

«Вокруг ходили люди с лопатами, топорами и другими инструментами со стройки. Люди также зажигали фейерверки, бросая их в полицию, они бросали их друг в друга», — говорил Мэддри.

По данным полиции, были задержаны 65 человек. 30 задержанных — несовершеннолетние. В результате беспорядков несколько офицеров полиции получили ранения, еще один сломал руку.